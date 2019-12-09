Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга «Газель» въехала в автобус, в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 8 декабря по дороге на Турухтанные острова в Кировском районе города. Водитель автобуса остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, в этот момент в него въехала «Газель». Как сообщили в ГИБДД, в результате инцидента пять пассажиров автобуса получили легкие травмы. Водитель «Газели» скрылся с места аварии. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

В начале декабря этого года в Серпуховском районе Московской области перевернулся частный микроавтобус, направлявшийся из Москвы в Тулу. В результате ДТП никто не погиб, пострадали 11 человек, в том числе один ребенок.