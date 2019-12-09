МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России

МИД Германии не увидел причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что время для снятия антироссийских санкций не пришло, сообщается на странице немецкого МИДа в Twitter.

«Сейчас нет причин менять санкционный режим Евросоюза», — заявил министр. По его словам, ключом для улучшения отношений между ЕС и Россией является участие Москвы в разрешении проблем на Украине. «Люди на востоке Украины слишком долго ждут наступления мира», — пояснил Маас.

Аналогичное мнение ранее высказал новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он пообещал не ослаблять санкционное давление на Россию и продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.