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Политика ,  
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Кандидат в главные дипломаты ЕС потребовал оставить санкции против Москвы
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам Жосеп Боррель назвал приоритеты нового состава Еврокомиссии. В случае своего избрания он намерен не допустить преждевременного снятия антироссийских санкций
Жосеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Чтобы добиться успеха на мировой арене, Европейский союз должен проявлять себя более активно и укреплять свою военную мощь. Об этом заявил экс-глава МИД Испании, кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель. «Европейский союз должен научиться использовать язык силы», — сказал евродепутатам 72-летний Боррель (трансляция выступления велась на сайте Европарламента).

В речи в Европарламенте Боррель обозначил несколько приоритетов, которых намерен придерживаться после возможного избрания на пост главы европейской дипломатии:

  • обеспечить стабильность в балканском регионе и продолжать интеграцию балканских стран и ЕС;
  • продолжать поддерживать целостность и суверенитет Украины и не снижать санкционное давление на Россию;
  • углублять взаимодействия со странами Латинской Америки;
  • «перезагрузить» отношения с США.

Как Боррель собирается вести диалог с Россией

По словам Жосепа Борреля, в случае своего избрания он будет настаивать на сохранении санкций против России. Штрафные меры будут сняты с Москвы только после урегулирования статуса Крыма и разрешения конфликта на востоке Украины. Экс-глава МИД Испании напомнил, что для снятия санкций достаточно отказаться от их соблюдения всего в одной стране.

Боррель заметил, что обладает достаточной волей, чтобы убедить европейские государства не делать послаблений. «Мы должны продолжать соблюдать санкции», — сказал экс-глава МИД Испании. В будущем ЕС собирается добиться положения, когда решение о санкциях будет приниматься не единогласно, а большинством, уточнил он.

Политика
Шесть лет санкций против России. Главное

Кандидат, однако, заявил о готовности сотрудничать с Россией по тем темам, где стороны могут иметь общий интерес. Боррель указал, что такая возможность предусмотрена в пятом пункте стратегии ЕС по взаимодействию с Москвой, который был принят союзом в 2016 году.

Пять принципов политики Евросоюза на российском направлении

В 2016 году верховный представитель по иностранным делам ЕС Федерика Могерини и главы МИД стран ЕС утвердили стратегию взаимоотношений с Россией. В ее основу легли пять принципов:

— выполнение условий соглашения «Минск-2» об Украине;
— укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и странами Центральной Азии;
— усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;
— восстановление сотрудничества с Россией на некоторых избранных направлениях, например по Ирану или проблеме КНДР;
— поддержка развития гражданского общества в России и «поддержка контактов между людьми и обмен».
ЕС также придерживается в отношениях с Россией так называемого принципа двойственного подхода. Он совмещает в себе санкционное давление и усилия на дипломатическом направлении.

Как Боррель рассчитывает преодолевать другие проблемы ЕС

Как подчеркнул дипломат, новая Еврокомиссия будет носить геополитический характер и приложит все силы, чтобы усилить позиции ЕС на международной арене. Власти союза намерены координировать свои действия с европейскими законодателями, заверил Боррель, который был председателем Европарламента с 2004 по 2007 год.

Центральной задачей новой Еврокомиссии станет укрепление стабильности на собственных границах, в частности на Балканах, заявил Боррель. «Мы не можем демонстрировать глобальные амбиции, если мы не можем решить проблемы у собственных границ», — объяснил он.

Боррель объявил, что свой первый визит в качестве избранного главы европейской дипломатии совершит в Приштину — столицу Косово, независимость которой Испания, Россия и другие страны отказываются признавать. Хотя некоторые страны выступают против независимости региона, ЕС должен работать над завершением мирного процесса в Косово и Сербии, пояснил экс-министр.

В начале октября действующий и избранный председатели Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Урсула фон дер Ляйен опубликовали письмо, в котором призвали начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о присоединении к ЕС. В июне страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии. Как отмечает издание Politico Europe, скептически относится к форсированию вступления этих стран, в частности, Франция.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, Россия - ЕС, Еврокомиссия
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