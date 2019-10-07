Кандидат в главные дипломаты ЕС потребовал оставить санкции против Москвы

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам Жосеп Боррель назвал приоритеты нового состава Еврокомиссии. В случае своего избрания он намерен не допустить преждевременного снятия антироссийских санкций

Жосеп Боррель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Чтобы добиться успеха на мировой арене, Европейский союз должен проявлять себя более активно и укреплять свою военную мощь. Об этом заявил экс-глава МИД Испании, кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель. «Европейский союз должен научиться использовать язык силы», — сказал евродепутатам 72-летний Боррель (трансляция выступления велась на сайте Европарламента).

В речи в Европарламенте Боррель обозначил несколько приоритетов, которых намерен придерживаться после возможного избрания на пост главы европейской дипломатии:

обеспечить стабильность в балканском регионе и продолжать интеграцию балканских стран и ЕС;

продолжать поддерживать целостность и суверенитет Украины и не снижать санкционное давление на Россию;

углублять взаимодействия со странами Латинской Америки;

«перезагрузить» отношения с США.

Как Боррель собирается вести диалог с Россией

По словам Жосепа Борреля, в случае своего избрания он будет настаивать на сохранении санкций против России. Штрафные меры будут сняты с Москвы только после урегулирования статуса Крыма и разрешения конфликта на востоке Украины. Экс-глава МИД Испании напомнил, что для снятия санкций достаточно отказаться от их соблюдения всего в одной стране.