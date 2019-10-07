Кандидат в главные дипломаты ЕС потребовал оставить санкции против Москвы

Боррель заметил, что обладает достаточной волей, чтобы убедить европейские государства не делать послаблений. «Мы должны продолжать соблюдать санкции», — сказал экс-глава МИД Испании. В будущем ЕС собирается добиться положения, когда решение о санкциях будет приниматься не единогласно, а большинством, уточнил он.
Кандидат, однако, заявил о готовности сотрудничать с Россией по тем темам, где стороны могут иметь общий интерес. Боррель указал, что такая возможность предусмотрена в пятом пункте стратегии ЕС по взаимодействию с Москвой, который был принят союзом в 2016 году.
Пять принципов политики Евросоюза на российском направлении
В 2016 году верховный представитель по иностранным делам ЕС Федерика Могерини и главы МИД стран ЕС утвердили стратегию взаимоотношений с Россией. В ее основу легли пять принципов:
— выполнение условий соглашения «Минск-2» об Украине;
— укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и странами Центральной Азии;
— усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;
— восстановление сотрудничества с Россией на некоторых избранных направлениях, например по Ирану или проблеме КНДР;
— поддержка развития гражданского общества в России и «поддержка контактов между людьми и обмен».
ЕС также придерживается в отношениях с Россией так называемого принципа двойственного подхода. Он совмещает в себе санкционное давление и усилия на дипломатическом направлении.
Как Боррель рассчитывает преодолевать другие проблемы ЕС
Как подчеркнул дипломат, новая Еврокомиссия будет носить геополитический характер и приложит все силы, чтобы усилить позиции ЕС на международной арене. Власти союза намерены координировать свои действия с европейскими законодателями, заверил Боррель, который был председателем Европарламента с 2004 по 2007 год.
Центральной задачей новой Еврокомиссии станет укрепление стабильности на собственных границах, в частности на Балканах, заявил Боррель. «Мы не можем демонстрировать глобальные амбиции, если мы не можем решить проблемы у собственных границ», — объяснил он.
Боррель объявил, что свой первый визит в качестве избранного главы европейской дипломатии совершит в Приштину — столицу Косово, независимость которой Испания, Россия и другие страны отказываются признавать. Хотя некоторые страны выступают против независимости региона, ЕС должен работать над завершением мирного процесса в Косово и Сербии, пояснил экс-министр.
В начале октября действующий и избранный председатели Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Урсула фон дер Ляйен опубликовали письмо, в котором призвали начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о присоединении к ЕС. В июне страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии. Как отмечает издание Politico Europe, скептически относится к форсированию вступления этих стран, в частности, Франция.