Новый глава дипломатии ЕС сообщил о своем видении отношений с Россией

По его словам, единой позиции в Европе нет, однако она, по словам политика, необходима. Ранее Боррель заявлял о необходимости продолжать санкционное давление на Москву

Жозеп Боррель (Фото: Paul White / AP)

Жозеп Боррель, который с 1 декабря стал верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Федерики Могерини, в интервью газете El Pais назвал очень сложным вопрос о формировании единой политики Евросоюза в отношении России.

«Эта тема, по которой нет единой позиции. Одни страны неохотно обсуждают вопрос нормализации отношений с Россией, другие хотели бы улучшения отношений», - отметил Баррель.

Он добавил, что санкции в отношении России продолжают действовать, однако сами по себе они не определяют политику. «Необходима общая позиция. Будем разговаривать», - сказал политик.

Выступая в начале октября, Боррель, который на тот момент был кандидатом на пост верховного комиссара ЕС, заявил, что считает важным продолжить поддерживать целостность Украины и не снижать санкционное давление на Россию. Он отметил, что ограничения могут быть сняты лишь после урегулирования статуса Крыма и разрешения конфликта в Донбассе.

Боррель при этом заявил о готовности сотрудничать с Россией по тем темам, где стороны могут иметь общий интерес. Боррель указал, что такая возможность предусмотрена в пятом пункте стратегии ЕС по взаимодействию с Москвой, который был принят союзом в 2016 году.



В середине ноября «стратегической проблемой Европы» Россию назвал глава Евросовета Дональд Туск. При этом он не согласился с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона, который предложил изменить отношение поляков к Москве.