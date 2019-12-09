Из детсада на юго-западе Москвы эвакуировали около 90 детей

Из детсада на юго-западе Москвы эвакуировали около 90 детей

Около 90 детей эвакуировали из детского сада на улице Профсоюзная в Москве из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщили РБК в столичном главке МЧС.

«Произошло ложное срабатывание сигнализации. Администрация в целях безопасности вывела детей из здания», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что подразделения МЧС прибыли на место и ничего не обнаружили.

В пресс-службе уточнили, что детей вывели до прибытия, их было «приблизительно 90».

Ранее 9 декабря в Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали торговый центр «Город» и универмаг «Цветной».

С конца ноября в суды Москвы и Санкт-Петербурга поступают сообщения о минировании. 2 декабря информация о заложенной бомбе поступила в Лефортовский и Басманный суды Москвы, 4 декабря — в Тверской, Мещанский, Басманный, Петровский и Кунцевский суды.