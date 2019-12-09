В Москве эвакуировали ТРЦ «Город» и универмаг «Цветной»

Торговый центр «Город» на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает ТАСС и Агентство «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах и правоохранительных органах.

Кроме того, «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что в Москве эвакуируют универмаг «Цветной» из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом также заявил источник ТАСС в экстренных службах.

В администрации универмага РБК подтвердили факт эвакуации, но причину не уточнили. «Возможно, сработала пожарная сигнализация. Информация проверяется», — сказали в администрации.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили РБК, что информация о минировании и эвакуации ТРЦ «Город» и «Цветного» им не поступала.

Ранее в Москве эвакуировали 12 районных судов из-за сообщений о заложенной в здании бомбе. Серия сообщений о минировании в судах Москвы и Петербурга продолжается с конца ноября. При этом 6 декабря из-за сообщений об угрозе взрыва помимо Верховного и районных судов также эвакуировали торговый центр «Гагаринский». К тому же источники ТАСС сообщали об эвакуации в «Кунцево Плаза» и «Мега Белая Дача».