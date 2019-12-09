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В Раде сообщили об ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил в разговоре с РБК, что ожидает от встречи в «нормандском формате» возобновления «наполненных смыслом» мирных переговоров.

«Думаю, что, даже если встреча закончится договоренностью продолжать переговоры и ничем другим, это тоже будет позитивный результат, потому что три года топтания на месте — это непозволительная роскошь для Украины», — пояснил он.

По словам Яременко, Киев должен вносить предложения и «настаивать на чем-то», поскольку Донбасс является территорией Украины, на которой живут украинцы. Тем не менее он подчеркнул, что у него нет больших надежд от саммита 9 декабря.

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«Украинская сторона хочет говорить о всем комплексе, но самое главное — реалистичное понимание способа выполнения минских соглашений, потому что безусловное понимание, как это было до того, не позволяет их выполнить», — отметил глава комитета Верховной рады.

Яременко отметил, что намного важнее то, что будет происходить после переговоров, когда президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин сделают для себя выводы, что реалистично, а что нет.

Он также прокомментировал запланированную двустороннюю встречу президентов Украины и России.

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«Если она будет, то это хорошо. Значит, два лидера считают возможным ее провести. Я думаю, что контакт не будет лишним, особенно для российской стороны это важно. В Российской Федерации то, как чувствует ситуацию президент, играет очень важную роль. В Украине политическая ситуация более сложная — президент не является единоличным держателем власти», — объяснил Яременко.

Представитель Рады напомнил, что речь идет только о первых контактах и участниками движет не столько ожидание больших переговоров, сколько желание «прощупать почву».

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Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) пройдет 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Главной темой переговоров будет урегулирование ситуации в Донбассе.

Встреча Путина и Зеленского запланирована после проведения саммита и пресс-конференции по его итогам. При этом встречи Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном пройдут до начала мероприятия.
 

Теги: Верховная Рада, Украина, ожидания, нормандский формат, новости РБК ..., Владимир Путин, Владимир Зеленский
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