В Раде сообщили об ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

В Раде сообщили об ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил в разговоре с РБК, что ожидает от встречи в «нормандском формате» возобновления «наполненных смыслом» мирных переговоров.

«Думаю, что, даже если встреча закончится договоренностью продолжать переговоры и ничем другим, это тоже будет позитивный результат, потому что три года топтания на месте — это непозволительная роскошь для Украины», — пояснил он.

По словам Яременко, Киев должен вносить предложения и «настаивать на чем-то», поскольку Донбасс является территорией Украины, на которой живут украинцы. Тем не менее он подчеркнул, что у него нет больших надежд от саммита 9 декабря.

«Украинская сторона хочет говорить о всем комплексе, но самое главное — реалистичное понимание способа выполнения минских соглашений, потому что безусловное понимание, как это было до того, не позволяет их выполнить», — отметил глава комитета Верховной рады.