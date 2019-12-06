В Москве эвакуировали суды и ТЦ из-за сообщений о минировании

Кроме того, из-за поступивших сообщений о минировании эвакуировали семь столичных районных судов. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Речь идет о Зюзинском, Перовском, Тимирязевском, Хамовническом, Хорошевском, Чертановском и Щербинском судах. По словам собеседника агентства, оперативные службы проверяют здания Перовского, Чертановского, Щербинского и Тимирязевского судов.
Информация об угрозе взрыва поступила также в Головинский и Коптевский районные суды, сообщил источник ТАСС. По его словам, на время проверки из зданий эвакуировали около 250 человек.
Помимо этого, отмечает агентство, информация об угрозе взрыва поступила в храм Христа Спасителя, башню «Федерация» московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН.
Эвакуацию также провели в судах Санкт-Петербурга.
Сообщения о минированиях активно поступают с начала прошлой недели. Так, 5 декабря в столице эвакуировали семь судов, а за день до этого — пять. Каких-либо опасных предметов по результатам проверок обнаружено не было.