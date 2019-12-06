В Москве эвакуировали суды и ТЦ из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали суды и ТЦ из-за сообщений о минировании

Торговый центр «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщили в администрации ТЦ.

Пользователи Twitter опубликовали видео эвакуации.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что анонимные сообщения о минированиях также поступили в столичные торговые центры «Кунцево Плаза», и «Мега Белая дача».

В контактном центре ТЦ «Мега Белая дача» РБК заявили, что не располагают информацией об эвакуации. В администрации ТЦ «Кунцево Плаза» не ответили на звонки РБК.