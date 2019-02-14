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Технологии и медиа ,  
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Операторы предупредили об угрозе срыва исполнения «закона Яровой»
Инициатива Минкомсвязи использовать для хранения информации в рамках «закона Яровой» только отечественное оборудование приведет к срыву исполнения закона и не повысит безопасность. Об этом написали операторы в отзыве на проект
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Крупнейшие операторы связи МТС и «Ростелеком» раскритиковали предложение Минкомсвязи обязать операторов связи и интернет-компании использовать для хранения  аудиозаписей звонков, переписки и другой коммуникации пользователей в рамках «закона Яровой» только отечественные системы. Об этом говорится в материалах на портале законодательных инициатив regulation.gov.ru.

Кто выиграет от предложения использовать российское оборудования и с чем связаны опасения операторов связи, разбирался РБК.

Что предлагает Минкомсвязь?

В начале января Минкомсвязь опубликовала проект постановления правительства, в котором предложила дополнить правила хранения для операторов связи требованием о том, что технические средства накопления информации, входящие в состав оборудования для обеспечения выполнения «закона Яровой», должны быть произведены на территории России и иметь соответствующее заключение. Требование должно распространяться на все системы хранения данных (СХД), которые будут приобретать операторы, после того как закон вступит в силу. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена «на обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования». Авторы проекта также рассчитывают, что он позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность.

В числе отечественных производителей СХД для исполнения «закона Яровой» — компании Kraftway, «КНС групп» (входит в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, производит СХД YADRO), АФ «ИНЭУМ им. И.С. Брука», разработчик процессора «Эльбрус» МЦСТ, «Т-Платформы», «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ), писал  «КоммерсантЪ» со ссылкой на ответ Минпромторга на соответствующий запрос одного из участников рынка. Но представитель «Т-Платформ» заявил РБК, что его компания не производит СХД.

Почему операторы против?

МТС в своем отзыве указала, что выполнение требований постановления, если оно вступит в силу, «приведет к приостановке уже ведущейся операторами связи работы по внедрению систем», направленных на реализацию «закона Яровой», необходимости проведения различных исследований и тестирования отечественного оборудования, «что в конечном итоге привет к срыву текущих планов по внедрению закона».

Ограничение числа поставщиков оборудования для реализации закона только отечественными компаниями также приведет к монополизации рынка и завышению цен. В итоге может вырасти стоимость услуг связи для населения, говорится в отзыве МТС. На возможное ограничение конкуренции на рынке средств накопления информации и появление монополии указывается в отзыве еще одного эксперта рынка. Минкомсвязь в ответ на это указала, что конкуренция все-таки будет — между отечественными производителями, которых существует не менее пяти.

Кроме того, по версии участников рынка, проект не позволит достичь указанной цели: в МТС обращают внимание на то, что требование о российском происхождении распространяется только на системные платы и механические детали СХД, но не жесткие диски. В то же время именно жесткие диски являются «сложными программно-аппаратными устройствами и могут содержать «закладки», которые сведут на нет достижение заявленной цели обеспечения информационной безопасности и защиты от компьютерных атак», говорится в отзыве МТС.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наконец, в компании указали на то, что проект предлагает возложить на операторов связи обязанность государства оказывать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повышать их конкурентоспособность.

Представитель «Ростелекома» в своем отзыве на проект указал, что согласно российскому законодательству запрет или ограничение использования иностранных товаров может распространяться только на госзакупки, тогда как среди операторов связи есть множество частных компаний.

В недавнем отчете, посвященном телекоммуникационному рынку, Sberbank CIB указывал инициативу Минкомсвязи среди негативных факторов для российских игроков. Требование обязать операторов хранить информацию только на оборудовании российского производства может привести к росту расходов для операторов, особенно если количество подобного оборудования будет ограниченным, предупреждали авторы отчета.

Представители МТС, «Ростелекома» и Минкомсвязи отказались комментировать отзывы на проект.

Российский рынок хранения данных

По данным IDC, за 2017 год на российский рынок было поставлено СХД на сумму $358,38 млн. За второй и третий кварталы 2018 года (данные за первый и четвертый не раскрывались) поставки составили $170,13 млн. По итогам третьего квартала лидером на российском рынке внешних систем хранения данных была компания Dell EMC с долей 31,1% в емкостном выражении. В тройку крупнейших по емкости и выручке также входили компании Huawei и HPE. По оптимистичной оценке представителя «Т-Платформ», российские СХД занимают не более 5% рынка страны в денежном эквиваленте.

Согласны ли с критикой производители?

Управляющий директор «КНС групп» Алексей Шелобков отметил, что производством жестких дисков не занимается ни один ведущий мировой производитель СХД, это производство консолидировано группой международных, в основном азиатских, заводов. В то же время Шелобков настаивает, что ключевыми компонентами СХД, которые определяют их функциональные характеристики и стоимость, являются программное и аппаратное обеспечение (десятки ключевых модулей — плат). «В наших продуктах все эти составные элементы полностью разработаны российскими инженерами, нашими сотрудниками и являются интеллектуальной собственностью компании», — сказал он.

Помощник гендиректора по маркетингу МЦСТ и ИНЭУМ им. И.С. Брука Константин Трушкин считает, что критика законопроекта не оправданна, так как в поправках, предложенных Минкомсвязи, не требуется российское происхождение дисков. «Поддержку российских производителей СХД можно было бы даже усилить. Но инициатива в любом случае хорошая», — отметил он.

Типичная российская СХД на 75% состоит из импортных компонентов, однако программное обеспечение — российской разработки, пояснил РБК представитель «Т-Платформ». «Глядя на архитектуру российских СХД, можно с уверенностью сказать, что российские производители при необходимости смогут удовлетворить 100% импортозамещения в количественном эквиваленте, однако не все заказчики будут удовлетворены функциональной и качественной составляющей в среднем и тем более высоком сегменте СХД», — сказал он.

Представитель Kraftway отказался от комментариев. Представители других компаний из списка Минпромторга не ответили на вопросы на момент публикации.

Авторы: Анна Балашова, Евгения Баленко, Александра Посыпкина
Теги: «закон Яровой», хранение данных, операторы связи, Минкомсвязь
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