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На Дальнем Востоке эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах

В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

По данным агентства, сообщения о взрывных устройствах поступили в несколько школ Хабаровска, при этом часть из них была отправлена по электронной почте. Как сообщает издание «Новости Хабаровска» со ссылкой на источник в городской полиции, сообщения об угрозе взрыва поступили в том числе в несколько высших учебных заведений города.

Анонимные звонки о минировании также поступили в восемь школ в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации. Из школ вывели в общей сложности 7032 школьника, никто не пострадал.

Из-за сообщений о бомбах были эвакуированы шесть школ во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской мэрии. По данным Prima Media, в двух школах уже завершились проверки, взрывные устройства не были обнаружены. Звонки с аналогичными сообщениями также поступили в школы Биробиджана (Еврейская автономная область).

6 декабря этого года в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуировали торговый центр «Гагаринский» и семь судов. Эвакуацию также провели в судах Санкт-Петербурга. 5 декабря в Москве эвакуировали семь судов, за день до этого — пять.

Теги: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, минирование
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