Общество , 06 дек, 13:56
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В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о бомбах
Восемь судов Санкт-Петербурга вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.
«Да, мы снова получили письмо на электронную почту о том, что здания заминированы. Там написано то же самое, что и раньше — все так же требуют обратно вернуть биткоины, ничего с понедельника не поменялось», — рассказали в пресс-службе.
Угрозы о минировании получили Санкт-Петербургский городской суд, а также Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Московский, Выборгский, Сестрорецкий и Петродворцовый районные суды.
Накануне проводилась эвакуация судов в Санкт-Петербурге и в Москве. Так, в Петербурге было эвакуировано девять судов из-за аналогичных сообщений, в столице — семь.
Серия сообщений о минировании продолжается с прошлой недели. Так, 27 ноября в редакцию телеканала «Царьград» поступило сообщение с требованием выплатить 120 биткоинов. В противном случае авторы письма пообещали, что «города вздрогнут от ложных заминирований».
«Да, мы снова получили письмо на электронную почту о том, что здания заминированы. Там написано то же самое, что и раньше — все так же требуют обратно вернуть биткоины, ничего с понедельника не поменялось», — рассказали в пресс-службе.
Угрозы о минировании получили Санкт-Петербургский городской суд, а также Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Московский, Выборгский, Сестрорецкий и Петродворцовый районные суды.
Накануне проводилась эвакуация судов в Санкт-Петербурге и в Москве. Так, в Петербурге было эвакуировано девять судов из-за аналогичных сообщений, в столице — семь.
Серия сообщений о минировании продолжается с прошлой недели. Так, 27 ноября в редакцию телеканала «Царьград» поступило сообщение с требованием выплатить 120 биткоинов. В противном случае авторы письма пообещали, что «города вздрогнут от ложных заминирований».