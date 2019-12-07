После аварии в Нижнем Новгороде в больницу попали 10 детей

В Нижнем Новгороде в результате аварии автомобиль вылетел на тротуар. В этот момент там девятиклассники шли с учительницей в театр. В результате пострадали 10 подростков и двое сопровождающих. Учительница умерла в больнице

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В Нижнем Новгороде в аварии, в результате которой водитель сбил пешеходов, пострадали 12 человек, десять из них — школьники. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Школьники были из девятого класса и шли по тротуару в театр вместе с учительницей и другими сопровождающими (рядом с местом аварии находится Театр юного зрителя). В этот момент на улице Горького столкнулись четыре автомобиля. После этого одна машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов, сообщали РБК в пресс-службе ГИБДД по региону.

Всех детей отвезли в детскую областную больницу. Взрослых также отвезли в больницу: у одного были травмы легкой степени тяжести, у другого — средней, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В больнице после госпитализации умерла учительница, которая сопровождала детей. «Еще одна учительница ранена. Десять детей в больнице, одного ребенка оперируют, у других ушибы и сотрясения», — сообщили городские власти.