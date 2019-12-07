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Адвокат Соколова ответил на слова о сроках его психиатрической экспертизы

Решение по вопросу о сроках проведения психолого-психиатрической экспертизы принимают эксперты, а не следствие, защита или члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщил РБК адвокат историка Олега Соколова, ранее признавшегося в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, Александр Почуев.

Таким образом адвокат отреагировал на слова ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, ранее сообщившего «РИА Новости», что Соколов будет находиться в центре им. Сербского, куда его направили для проведения экспертизы, до 31 декабря этого года.

«Интересно, что некоторые представители ОНК вместо контроля за соблюдением прав заключенного активно дают интервью, раскрывая подробности личной жизни историка Соколова», — заявил Почуев.

Адвокат историка напомнил, что порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы подробно описан в приказе российского Минздрава от 2017 года. Согласно документу, как отметил Почуев, этапы стационарной судебно-психиатрической экспертизы должны проводиться не позднее 30 дней после ее начала. Кроме того, в этот срок не включается время, ушедшее на предоставление дополнительных материалов эксперту или комиссии экспертов.

9 ноября этого года историка Олега Соколова задержали на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, при нем был рюкзак с двумя женскими руками. Позже в квартире историка нашли другие части женского тела, окровавленную пилу, а также обрез мелкокалиберного ружья. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

11 ноября суд арестовал историка до 8 января 2020 года. 30 ноября его перевезли в Москву из петербургского СИЗО «Кресты» для психолого-психиатрической экспертизы. 2 декабря Соколова поместили в психбольницу московского СИЗО «Бутырка», которая, по словам адвоката историка, является, «как правило, транзитным пунктом при переводе в более профильное учреждение».

Теги: историк, СПбГУ, убийство, студентка, новости РБК
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