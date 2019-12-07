В Киеве сообщили о принятии основного сценария реинтеграции Донбасса

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса как основной. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает украинский «5 канал».

Он отметил, что заседание собрал президент страны Владимир Зеленский перед встречей в «нормандском формате». По словам Данилова, во время заседания также обсуждались вопросы территориальной обороны и кибербезопасности.

В конце ноября секретарь СНБО рассказал, что ведомство подготовило пять сценариев реинтеграции Донбасса. Во время заседания совета Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, органы центральной власти и специализированные органы готовы к любому из них, передает «Интерфакс-Украина».

Встреча «нормандской четверки», в которую входят лидеры России, Украины, Франции и Германии, пройдет 9 декабря в Париже. На ней будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе, в частности закон об особом статусе региона. Его действие истекает 31 декабря.