СНБО Украины предложил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Секретарь СНБО не стал раскрывать, какие действия предполагают эти сценарии, но выразил уверенность, что они помогут Украине вернуть границы Донецкой и Луганской областей

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов, сообщает УНИАН.

Данилов отметил, что не может назвать подробности этих пяти сценариев, но добавил, что работа над ними продолжается. Данилов призвал поверить в то, что данные сценарии пойдут Украине на пользу.

«Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым», — заверил секретарь СНБО.

В августе заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка объявил о создании специальной группы, которая займется вопросом возвращения Крыма и территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он отмечал, что в вопросе «реинтеграции» этих территорий уже определены несколько основных шагов.

Накануне МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил о начале обсуждения с Киевом закона об особом статусе Донбасса. В рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса.

Крым стал российским в 2014 году, когда за присоединение полуострова к России проголосовали более 95% участников референдума на полуострове. Украина, страны Евросоюза и США не признали его результаты и считают случившееся аннексией. В Москве неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.