СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Шамиля Яндарбаева.

По данным адвоката, следователи обвинили Полонкоевых по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Яндарбаев отметил, что обвиняемые не признают свою вину.

Утром 6 декабря СК объявил о задержании группы из шести человек, подозреваемых в совершении убийства Эльджаркиева. Среди них был лидер преступной группы Хасан Полонкоев. Ранее подозреваемым в убийстве называли Курейшу Картоева. 18 ноября суд заочно арестовал его по обвинению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.