СК показал видео с подозреваемым в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии

Задержанного 6 декабря руководителя группы лиц, подозреваемых в убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева, доставили в Следственный комитет. Сообщение об этом появилось на YouTube-канале ведомства.

На видео, опубликованном СК, показано, как люди в камуфляжной форме (у одного из них на шапочке надпись «ФСБ») выводят из автомобиля мужчину в черной куртке и наручниках и ведут того мимо машины с символикой СК в здание.

Видео: Следственный комитет РФ

После этого человек в сопровождении бойцов в камуфляже проходит по коридорам, поднимается на лифте на четвертый этаж и заходит в один из кабинетов.

В пятницу, 6 декабря, СК объявил о задержании шестерых членов преступной группы, ответственной за гибель Эльджаркиева, назвав ее руководителем Хасана Полонкоева.