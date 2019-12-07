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ГИБДД выявила алкоголь в крови въехавшего в вестибюль МЦК водителя
Фото: Пресс-служба МЧС России

Водитель автомобиля Mazda, въехавший в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК), в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в заявлении столичного Управления Госавтоинспекции, опубликованном в Twitter.

Сотрудники ДПС провели процедуру освидетельствования водителя, совершившего наезд на пешеходов.

«Установлено, что водитель в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и экстренные службы города.

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МЧС показало фото с места аварии с погибшими у станции МЦК

Авария произошла утром 7 декабря в Локомотивном проезде. По информации МЧС России, в результате аварии погибли три человека, еще двое получили травмы.

Как сообщил источник агентства «Интерфакс», водитель Mazda выехал на тротуар и сбил трех пешеходов, после чего врезался в вестибюль станции «Окружная». В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что в результате ДТП погибли три пешехода.

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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

По его данным, водитель автомобиля не справился с управлением и на огромной скорости не смог войти в поворот, в результате чего он сбил людей.

Теги: Москва, ДТП, МЦК, нетрезвый водитель, ГИБДД Москвы
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