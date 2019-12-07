Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет в Сочи. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

«Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск», — говорится в сообщении.

Встреча запланирована на вторую половину дня 7 декабря. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят интеграцию России и Белоруссии, в частности «дорожные карты», инвестиционные проекты и вопросы по газу.

Накануне в Сочи прошли переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Они также обсуждали план интеграции государств. Во время встречи Медведев заявил, что в России нет «антибелорусских элементов», которые влияют на политику государства. Ранее в декабре Лукашенко отмечал, что «антибелорусское окружение» Путина оказывает на него давление. Он заявлял, что Минск настроен на конструктивное взаимодействие с Москвой, но оно также должно быть равноправным.