Лидеры России и Белоруссии в пятницу предпримут в Сочи очередную попытку согласовать ход интеграции двух стран. За день до начала переговоров белорусский президент, вновь перечислив претензии к Москве, усомнился в успехе встречи

Сергей Румас и Дмитрий Медведев (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

6 декабря в Сочи пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. На следующий день там же встретятся президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главной темой дискуссий будет план интеграции России и Белоруссии в рамках договора о создании Союзного государства. Насколько стороны продвинулись в этом вопросе — разбирался РБК.

Что подготовлено к переговорам в Сочи

Ранее планировалось, что президенты торжественно подпишут план интеграции на 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве — 8 декабря. Но Александр Лукашенко высказывается неопределенно о том, состоится ли в субботу подписание плана. Сначала главы правительств обсудят встречные предложения, а «седьмого мы [с Владимиром Путиным] встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение», сказал белорусский лидер 5 декабря, выступая в Минске перед парламентом.

Углублять интеграцию в рамках Союзного государства Медведев предложил год назад, на заседании правительств России и Белоруссии в Бресте. В начале сентября премьеры утвердили проект интеграции экономик. Программа представляет собой пакет из 31 «дорожной карты» по различным отраслям и направлениям сотрудничества — от разработки единого налогового кодекса (об этом в сентябрьском интервью РБК рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей) до формирования единой аграрной и промышленной политики. Медведев говорил, что все предложения правительства должны представить президентам до 1 декабря, чтобы осталось время перед подписанием на их изучение.

Последней и решающей встречей перед подписанием плана интеграции президентами должны были стать переговоры Медведева и Румаса в подмосковных Горках 19 ноября. Они вышли тяжелыми, длились более семи часов, но главам правительств не удалось согласовать 11 «дорожных карт». Медведев тогда заявил, что по ряду вопросов стороны подготовят новые встречные предложения, но по каким-то, в частности в энергетической сфере, решение смогут принять уже только президенты.