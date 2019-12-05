Лукашенко заявил о давлении «антибелорусского окружения» на Путина

Лукашенко заявил о давлении «антибелорусского окружения» на Путина

Конкретных имен президент Белоруссии не назвал, но уточнил, что такое давление на Владимира Путина оказывают люди из «близкого окружения»

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

На президента России Владимира Путина оказывают антибелорусское давление, заявил Александр Лукашенко в обращении к депутатам и членам Совета Республики, передает БелТА.

«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск настроен на конструктивное взаимодействие с Москвой, но на равноправных началах. Российско-белорусское добрососедство проверено временем, стороны являются партнерами в экономической, политической и военной сферах, добавил Лукашенко.

«Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья», — заявил он.