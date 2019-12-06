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Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

В России не существует каких-либо «антибелорусских элементов». Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, передает ТАСС.

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.

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По его словам, процессы, связанные с интеграцией всегда, сопровождаются «обсуждением, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций». Медведев добавил, что между Москвой и Минском сохраняются некоторые вопросы, что «естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный».

Премьер отметил, что российское и белорусское правительства провели быструю и одновременно глубокую работу, однако они не могут взять на себя все решения, связанные с интеграцией. Поэтому, по словам Медведева, попросили о встрече Путина и Лукашенко, которая поможет многое прояснить.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на российского лидера Владимира Путина в вопросах создания Союзного государства оказывают давление. По словам Лукашенко, за этим стоят люди из близкого окружения Путина, которые придерживаются антибелорусских взглядов.

На этой неделе в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Сочи 7 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главной темой встречи станет союзная интеграция двух стран. По его словам, в первую очередь Путин и Лукашенко обсудят «дорожные карты» по развитию союзнических отношений, крупные инвестиционные проекты и «газовые дела».

Теги: Белоруссия, Дмитрий Медведев, интеграция
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