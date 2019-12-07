Экс-президент Боливии Моралес прилетел на Кубу для обследования

Бывший президент Боливии Эво Моралес прилетел из Мексики, где ему дали политическое убежище, на Кубу для медицинских консультаций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Габриэлу Монтаньо, которая была министром здравоохранения в правительстве Моралеса.

«Эво Моралес находится на Кубе, где он встретится с командой кубинских врачей, которые занимались его лечением в Боливии», — сказала она.

Представитель МИД Мексики Роберто Веласко сообщил, что Моралес предупредил власти страны о поездке, и отметил, что она является временной.

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября, после того как к протестам против него присоединились военные. Они обвинили Моралеса в подтасовке результатов президентских выборов, на которых он одержал победу. После этого Моралес смог получить политическое убежище в Мексике, куда он прилетел 12 ноября. В смене власти в Боливии политик обвинил США.

