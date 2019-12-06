Путин обсудил по телефону с Нетаньяху взаимодействие по Сирии

Путин обсудил по телефону с Нетаньяху взаимодействие по Сирии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили российско-израильское взаимодействие на сирийском направлении, уточняется в сообщении.

Также Путин и Нетаньяху коснулись темы предстоящего в 2020 году визита российского президента в Израиль, обозначив ряд вопросов для предстоящих переговоров.

В начале сентября Путин заявил о готовности принять участие в мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения узников Освенцима, которые пройдут в Израиле в День памяти жертв холокоста. Он также выразил надежду, что власти Израиля примут его приглашение на парад Победы в Москве 9 мая 2020 года.