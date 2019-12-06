Белоруссия назвала требования по цене на российский газ после интеграции

Белоруссия рассчитывает, что цена на российский газ будет на уровне ближайшей к стране Смоленской области с прибавлением расходов на транспортировку. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас, передает БелТА.
«Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, — это предмет переговоров», — сказал он.
Румас отметил, что целью интеграции России и Белоруссии являются равные условия для субъектов хозяйствования. По мнению премьера, она должна включать равные цены на энергоносители.
Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщал РБК, что между Минском и Москвой существуют спорные моменты. В частности, связанные с ценами на газ и нефть. Перед началом интеграции нужно решить эти проблемы, заявлял он.