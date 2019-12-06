Белоруссия назвала требования по цене на российский газ после интеграции

Белоруссия назвала требования по цене на российский газ после интеграции

Белоруссия рассчитывает, что цена на российский газ будет на уровне ближайшей к стране Смоленской области с прибавлением расходов на транспортировку. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас, передает БелТА.

«Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, — это предмет переговоров», — сказал он.

Румас отметил, что целью интеграции России и Белоруссии являются равные условия для субъектов хозяйствования. По мнению премьера, она должна включать равные цены на энергоносители.

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщал РБК, что между Минском и Москвой существуют спорные моменты. В частности, связанные с ценами на газ и нефть. Перед началом интеграции нужно решить эти проблемы, заявлял он.