В Белоруссии заявили о желании снизить цену на импорт российского газа

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на импорт российского газа в 2020 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко, передает «БелТа».

«На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли», — сказал Ляшенко. Он отметил, что работу по подготовке «дорожных карт» по нефти и газу сейчас консолидирует посол Белоруссии в России Владимир Семашко, также этой работой занимаются Министерство энергетики страны и концерн «Белнефтехим».

Ляшенко добавил, что, по его наблюдениям, Россия старается «не все наши [Белоруссии] предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия». «Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты, — принимаем «дорожные карты» и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов», — сказал премьер-министр.

Цена российского газа для Белоруссии в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия и Белоруссия работают над «дорожной картой», которая предусматривает создание единого рынка газа. По его словам, всего разрабатывается 31 «дорожная карта», все они охватываю разные сферы экономики. Работа ведется в рамках Договора о создании Союзного государства.