Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, сообщил его сопредседатель, бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает ТАСС.

«Уверен, что Сергей Шнуров быстро найдет общий язык с китайской аудиторией, а его участие в совете даст стимул для развития наших связей в сфере культуры», — сказал Титов. Он напомнил, что с 2017 года советом руководит режиссер Федор Бондарчук.

Шнуров в свою очередь заявил ТАСС, что на новой должности планирует расширить познания россиян о китайской культуре. По его словам, хоть Китай располагается на большой территории и обладает древней и богатой культурой, в России мало о ней знают. «Мы обладаем детальными познаниями о продукции Голливуда, но о современном искусстве Китая знаем в десятки раз меньше», — отметил он. Музыкант добавил, что это «совершенно незаслуженно», пообещав постараться исправить сложившуюся ситуацию.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития — неправительственная организация, целями которой являются реализация совместных экономических и гуманитарных проектов, налаживание деловых и культурных связей между странами и развитие прямого общения между их народами, говорится на сайте комитета. О создании организации лидеры России и Китая объявили в 1997 году, через восемь лет соглашение о принципах комитета переподписали при президенте Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине.