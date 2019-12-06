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Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, сообщил его сопредседатель, бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает ТАСС.

«Уверен, что Сергей Шнуров быстро найдет общий язык с китайской аудиторией, а его участие в совете даст стимул для развития наших связей в сфере культуры», — сказал Титов. Он напомнил, что с 2017 года советом руководит режиссер Федор Бондарчук.

Шнуров в свою очередь заявил ТАСС, что на новой должности планирует расширить познания россиян о китайской культуре. По его словам, хоть Китай располагается на большой территории и обладает древней и богатой культурой, в России мало о ней знают. «Мы обладаем детальными познаниями о продукции Голливуда, но о современном искусстве Китая знаем в десятки раз меньше», — отметил он. Музыкант добавил, что это «совершенно незаслуженно», пообещав постараться исправить сложившуюся ситуацию.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития — неправительственная организация, целями которой являются реализация совместных экономических и гуманитарных проектов, налаживание деловых и культурных связей между странами и развитие прямого общения между их народами, говорится на сайте комитета. О создании организации лидеры России и Китая объявили в 1997 году, через восемь лет соглашение о принципах комитета переподписали при президенте Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине.

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В феврале Шнуров вошел в совет при комитете Госдумы по культуре. Одним из первых его заявлений на новом месте стало предложение разогнать Минкультуры, «как матрос Железняк».

По словам музыканта, стать членом этого совета он решил, так как российские деятели культуры не понимают ее и преследуют свои «корыстные» или «мировоззренческие» интересы. Нынешняя концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан», заявил он.

Теги: Сергей Шнуров, Китай, культура
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