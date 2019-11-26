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Шнуров и Васильева увидели проблему в образе «сварщика с водкой»
По мнению музыканта, для популяризации рабочих профессий нужна история о «сварщике, который станет Илоном Маском», а сейчас образ рабочего вызывает ассоциации с бутылкой водки, заявил он в беседе с министром образования
Сергей Шнуров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

России нужно работать над популяризацией рабочих специальностей, в этой сфере необходимы хорошие примеры, а от образа «сварщика с водкой» нужно избавляться, заявила министр образования Ольга Васильева в эфире телеканала «Россия 1», где обсуждала эту проблему с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Шнуров отметил, что в США есть ролевые модели тех, кто много работал и достиг успеха, в качестве примера он указал на Стива Джобса, Илона Маска и рэпера Jay-Z. «У них есть вот такие примеры, когда люди говорят: вот, я очень много работал, и я достиг. У нас кто такой, вот есть такие примеры?» — сказал он. Вместо этого у нас есть люди, которые «сделали видеоконтент и стали очень успешными», продолжил Шнуров.

Васильева согласилась, отметив, что сейчас «найти классных людей в рабочих специальностях», которые были бы счастливы, стало проблемно, но все-таки возможно. Она посетовала, что «найти сварщика в стране невозможно».

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Шнуров заявил, что образ сварщика вызывает ассоциации в том числе с советским прошлым и бутылкой водки: «Где его успех? Покажите мне! Вот давайте снимем фильм не про хоккеиста, а про сварщика». Министр согласилась с предложением снять такой фильм, но Шнуров заявил, что на него никто не пойдет, а если вложить в ее рекламу огромные деньги, они будут просто выброшены. «Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно», — резюмировал он.

Васильева в ответ сказала, что согласна со Шнуровым на сто процентов. «Более того, я считаю, что образ сварщика с водкой, о чем вы сказали, должен быть намертво исключен. Потому что это миф, это мифология, постоянная мифология, навязанная», — заявила она.

Авторы: Егор Губернаторов, Константин Нагаев
Теги: Ольга Васильева, Сергей Шнуров
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