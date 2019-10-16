Двух новых фигурантов «дела 27 июля» арестовали на два месяца

Двух новых фигурантов «дела 27 июля» арестовали на два месяца

Новых фигурантов «дела 27 июля» Владимира Емельянова и Максима Мартинцова заключили под стражу сроком до 14 декабря 2019 года, сообщили РБК в Басманном суде Москвы.

Им предъявлены обвинения в применении насилия против представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля.

По версии следствия, Емельянов «силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю». Максим Мартинцов вместе с Егором Лесных и Александром Мыльниковым повалили одного из росгвардейцев на землю, считают следователи.

14 октября силовики задержали четверых новых фигурантов дела Лесных, Мартинцова, Баршая и Емельянова. Пятый — Александр Мыльников — был задержан на следующий день.