Порошенко раскрыл Зеленскому секрет «любимых фишек» Путина

Бывший глава государства рекомендовал нынешнему президенту Украины не оставаться с Путиным один на один и не поддаваться на его «КГБ-шные манипуляции»

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Переговоры с президентом России Владимиром Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи», предупредил бывший президент Украины Петр Порошенко. В преддверии намеченного на 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен впервые встретиться с Путиным, Порошенко опубликовал на «Украинской правде» подборку советов о том, как нужно общаться с российским лидером.

«На правах сооснователя Нормандского формата откликнулся на предложение «Украинской правды» дать несколько советов и рекомендаций о стратегии и тактике переговоров», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

По словам экс-президента, важнее всего то, чтобы Зеленский «никогда и ни в чем» не доверял Путину, который «умеет манипулировать фактами, цифрами и эмоциями и ненавидит Украину». Все, что следует за фразой «как мы ранее договаривались», необходимо тщательно проверять, утверждает Порошенко.

«Помню, как в Минске в феврале 2015 оказалось, что русскоязычный перевод уже одобренного соглашения оказался слишком творческим: настолько, что коренным образом менял содержание положений, согласованных на английском языке», — пишет Порошенко.