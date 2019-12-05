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Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите
При этом пресс-секретарь президента признал, что есть «осторожный оптимизм» после «конструктивных» телефонных бесед лидеров двух стран. Саммит в Париже станет первой личной встречей Путина и Зеленского
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».

На вопрос, стоит ли ожидать какого-то прорыва, Песков сказал: «Нет». «Если вы говорите «прорыв в российско-украинских отношениях», то да, есть очень осторожный, сдержанный оптимизм», — добавил Песков. Он пояснил, что между лидерами России и Украины уже были телефонные разговоры и «это было конструктивное общение».

«Если такой же конструктивный дух будет продолжен во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения», — пояснил свою мысль пресс-секретарь президента. Он напомнил, что проблем в отношениях между странами немало. «Каким образом совместное понимание [решения проблем] будет найдено, говорить преждевременно», — сказал он.

По словам Пескова, никакого соглашения по итогам саммита не будет. «Никто его и не ожидает. Это было бы завышенными ожиданиями», — сказал Песков. Он уточнил, что был подготовлен некий документ, который, возможно, будет принят. «Это не обязывающий документ, но в нем, можно ожидать, будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — добавил пресс-секретарь.

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Путин и Зеленский впервые лично встретятся 9 декабря в Париже на саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, саммит
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