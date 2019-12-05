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В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

Участники встречи в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже, могут принять «необязывающий» документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».

Песков отметил, что по итогам встречи, возможно, примут «некий документ», но пока рано говорить о его названии.

«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — сообщил Песков.

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Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите

Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Ключевой темой встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. На полях саммита состоится первая встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После подтверждения даты саммита Песков говорил, что это «очень важная встреча», но отметил, что «завышать ожидания» не стоит, поскольку в работе участников «формата» был большой перерыв.

Теги: «нормандский формат», документ
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