В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

Участники встречи в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря в Париже, могут принять «необязывающий» документ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».

Песков отметил, что по итогам встречи, возможно, примут «некий документ», но пока рано говорить о его названии.

«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», — сообщил Песков.

Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Ключевой темой встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. На полях саммита состоится первая встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.