Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак

Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

«Сейчас в стране востребованы компаньоны», — сказал представитель федерации.

Он отметил, что, возможно, это связано с тем, что жители городов чаще всего заводят животных, а маленькую собаку содержать в квартире удобнее. В РКФ рассказали, что второй по популярности породой стал сибирский хаски, а третье место занял йоркширский терьер.

По словам представителя, в десятку наиболее популярных пород также попали немецкая овчарка, такса, акита, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, сиба и американский стаффордширский терьер.