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Шарпей и овчарки попали в список запрещенных к выгулу без поводка собак
Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД. Всего в списке 69 пород собак. Попавших в такой перечень животных будет запрещено выгуливать без намордника и поводка
Фото: Vadim Ghirda / AP

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства, которым утверждается список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в ведомстве, проект постановления служит «логическим продолжением» принятого в конце минувшего года закона «Об ответственном обращении с животными». 28 декабря этот закон подписал президент Владимир Путин.

Ч. 6 ст. 13 закона запрещает выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключением считаются случаи, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При входе на такую территорию в обязательном порядке должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии подобной собаки.

Всего в предлагаемом списке 69 пород собак. Среди них — американский бульдог, доберман-пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей и другие. В список включены также гибриды и метисы всех указанных в нем пород.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, новые требования предназначены скорее для хозяев и не накладывают ограничений на самих животных, выгул которых будет продолжаться на общих основаниях.

«Требования к выгулу таких собак я бы назвал минимально достаточными. Там только поводок, ошейник и намордник, других ограничений нет. Выгул осуществляется на общих основаниях, просто предъявляются требования к безопасности окружающих», — заявил он.

По словам депутата, 21 марта содержание списка будет обсуждаться с экспертами на слушаниях в Государственной думе.

«Мы потребовали от правительства представить эти подзаконные акты до того, как они будут утверждены, чтобы их представили общественникам, кинологам, специалистам, ветеринарам», — сообщил РБК Владимир Бурматов. «21 марта чиновники нам будут объяснять, почему они одни породы включили, другие не включили, что делать с метисами, что делать, когда породу вообще сложно установить», — добавил он.

В разговоре с РБК хозяйка Шереметьевского приюта Ирэн Беленькая отметила, что любая собака может проявить свою генетическую агрессию. «Со списком я в целом согласна», — отметила она.

«Чтобы собака не принесла вред другим людям, должен быть человек, который будет ее содержать и обучать, надевать намордник на любую собаку, даже на маленькую. Немецкие овчарки — очень серьезные собаки. Стаффы и питбули, например, могут нападать на людей, только если в процессе воспитания в семье были какие-либо проблемы. Шарпей, например, содержащийся в списке, — это китайская бойцовая собака», — пояснила эксперт.

Руководитель организации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина сообщила РБК, что борьба с опасными собаками на деле может вылиться в борьбу с владельцами собак. «Сейчас полиция будет бороться с владельцами, которые выгуливают собак из списка без намордников, и мы получим большой рост административных правонарушений», — сообщила зоозащитник. В реальности же людей, покусанных дворняжками, значительно больше, чем покусанных пиренейским мастифом, отметила она.

«Здесь надо обращать внимание на заводчиков, которые нарушают все мыслимые правила в плане формирования генетического процесса», — говорит Федюнина. По ее словам, происходит очевидное смещение акцентов в сторону от проблемы.

Авторы: Мария Бондаренко, Роман Кирьянов, Дмитрий Серков
Теги: собаки, полиция, законы, животные
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