Шарпей и овчарки попали в список запрещенных к выгулу без поводка собак

Шарпей и овчарки попали в список запрещенных к выгулу без поводка собак

Проект соответствующего постановления правительства разработало МВД. Всего в списке 69 пород собак. Попавших в такой перечень животных будет запрещено выгуливать без намордника и поводка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Министерство внутренних дел разработало проект постановления правительства, которым утверждается список потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка будет запрещен. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в ведомстве, проект постановления служит «логическим продолжением» принятого в конце минувшего года закона «Об ответственном обращении с животными». 28 декабря этот закон подписал президент Владимир Путин.

Ч. 6 ст. 13 закона запрещает выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключением считаются случаи, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу. При входе на такую территорию в обязательном порядке должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии подобной собаки.

Всего в предлагаемом списке 69 пород собак. Среди них — американский бульдог, доберман-пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей и другие. В список включены также гибриды и метисы всех указанных в нем пород.

По мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, новые требования предназначены скорее для хозяев и не накладывают ограничений на самих животных, выгул которых будет продолжаться на общих основаниях.