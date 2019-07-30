Власти утвердили список потенциально опасных собак

В перечне 12 пород, среди которых акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, северокавказская собака и другие. МВД будет вести учет случаев нападения собак на людей и вносить предложения по расширению списка

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Это:

акбаш;

американский бандог;

амбульдог;

бразильский бульдог;

булли кутта;

бульдог алапахский чистокровный (отто);

бэндог;

волко-собачьи гибриды;

волкособ, гибрид волка;

гуль донг;

питбульмастиф;

северокавказская собака;

метисы всех указанных выше собак.

В марте МВД предлагало признать опасными 69 пород собак, в частности добермана-пинчера, немецкую овчарку, ротвейлера, шарпея и других, однако после обсуждений в Думе список сократился до 13.

С предложением сократить список выступало кинологическое сообщество — Российская кинологическая федерация и Союз кинологических организаций России. Их поддержали МВД, Минприроды и Минсельхоз.