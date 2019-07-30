Власти утвердили список потенциально опасных собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Это:
- акбаш;
- американский бандог;
- амбульдог;
- бразильский бульдог;
- булли кутта;
- бульдог алапахский чистокровный (отто);
- бэндог;
- волко-собачьи гибриды;
- волкособ, гибрид волка;
- гуль донг;
- питбульмастиф;
- северокавказская собака;
- метисы всех указанных выше собак.
В марте МВД предлагало признать опасными 69 пород собак, в частности добермана-пинчера, немецкую овчарку, ротвейлера, шарпея и других, однако после обсуждений в Думе список сократился до 13.
С предложением сократить список выступало кинологическое сообщество — Российская кинологическая федерация и Союз кинологических организаций России. Их поддержали МВД, Минприроды и Минсельхоз.