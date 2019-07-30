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Власти утвердили список потенциально опасных собак
В перечне 12 пород, среди которых акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, северокавказская собака и другие. МВД будет вести учет случаев нападения собак на людей и вносить предложения по расширению списка
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил обновленный перечень потенциально опасных собак. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В список вошли 12 пород собак и их метисы, которые обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Это:

  • акбаш;
  • американский бандог;
  • амбульдог;
  • бразильский бульдог;
  • булли кутта;
  • бульдог алапахский чистокровный (отто);
  • бэндог;
  • волко-собачьи гибриды;
  • волкособ, гибрид волка;
  • гуль донг;
  • питбульмастиф;
  • северокавказская собака;
  • метисы всех указанных выше собак.

В марте МВД предлагало признать опасными 69 пород собак, в частности добермана-пинчера, немецкую овчарку, ротвейлера, шарпея и других, однако после обсуждений в Думе список сократился до 13.

С предложением сократить список выступало кинологическое сообщество — Российская кинологическая федерация и Союз кинологических организаций России. Их поддержали МВД, Минприроды и Минсельхоз.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил МВД контролировать и ежегодно вести учет случаев нападения собак на людей и на основе опыта вносить предложения по расширению списка опасных собак.

С января 2020 года в силу вступит закон, который запретит выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка. Исключением станут случаи, когда такая собака находится на огороженной территории, которая принадлежит хозяину собаки.

Автор: Анна Трунина
Теги: Правительство, Кабинет министров, собаки
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