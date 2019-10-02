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В список международных пород собак включили якутскую лайку

Якутская лайка пополнила список пород, признанных Международной кинологической федерацией. Об этом РБК сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Это большой успех наших селекционеров и нашей «международной дипломатии», — добавил Голубев. Порода получила номер стандарта 365.

Он также отметил что российские селекционеры создали 21 породу собак, 11 из которых уже включены в номенклатуру Международной кинологической федерации, еще десять готовятся к признанию.

Якутская лайка была выведена коренными северными народами, и служила в качестве охотничьей собаки и ездовой.

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В международную кинологическую федерацию (FCI) входят организации из 93 стран, в том числе и РКФ, которая является самой крупной в России. В племенной книге РКФ зарегистрированы около 5,5 млн собак, 1427 кинологических клубов, около 22 358 питомников по всей стране.

Теги: собаки, Российская кинологическая федерация, животные, кинологи, новости РБК
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