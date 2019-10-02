В список международных пород собак включили якутскую лайку

Якутская лайка пополнила список пород, признанных Международной кинологической федерацией. Об этом РБК сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Это большой успех наших селекционеров и нашей «международной дипломатии», — добавил Голубев. Порода получила номер стандарта 365.

Он также отметил что российские селекционеры создали 21 породу собак, 11 из которых уже включены в номенклатуру Международной кинологической федерации, еще десять готовятся к признанию.

Якутская лайка была выведена коренными северными народами, и служила в качестве охотничьей собаки и ездовой.