Пострадавшие в ДТП в Забайкалье начали получать страховые выплаты

Компания «Согаз» начала выплачивать компенсации пострадавшим в результате падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте компании.

По состоянию на четверг, 5 декабря, компания произвела выплату 10 пострадавшим. Представители компании находятся на связи с главными врачами лечебных учреждений, куда распределили пострадавших.

Авария произошла 1 декабря в 60 км от Сретенска около 15:00 по местному времени (9:00 мск), автобус съехал с моста через реку Куэнга. В салоне находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Число пострадавших достигло 21 человека. Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что власти выделят родственникам погибших по 60 тыс. руб. на похороны.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Позднее в ГИБДД сообщили, что у автобуса лопнуло переднее колесо. Источник «Интерфакса» отмечал, что данный автобус был произведен в Китае. Он принадлежал местной туристической компании и выполнял заказной рейс. Глава Забайкальского край Александр Осипов сообщил, что документы на автобус были в порядке. Мост, с которого упал автобус, также соответствовал требованиям, заверил глава региона.