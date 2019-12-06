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Пострадавшие в ДТП в Забайкалье начали получать страховые выплаты

Компания «Согаз» начала выплачивать компенсации пострадавшим в результате падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте компании.

По состоянию на четверг, 5 декабря, компания произвела выплату 10 пострадавшим. Представители компании находятся на связи с главными врачами лечебных учреждений, куда распределили пострадавших.

Авария произошла 1 декабря в 60 км от Сретенска около 15:00 по местному времени (9:00 мск), автобус съехал с моста через реку Куэнга. В салоне находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Число пострадавших достигло 21 человека. Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что власти выделят родственникам погибших по 60 тыс. руб. на похороны.

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Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье


По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Позднее в ГИБДД сообщили, что у автобуса лопнуло переднее колесо. Источник «Интерфакса» отмечал, что данный автобус был произведен в Китае. Он принадлежал местной туристической компании и выполнял заказной рейс. Глава Забайкальского край Александр Осипов сообщил, что документы на автобус были в порядке. Мост, с которого упал автобус, также соответствовал требованиям, заверил глава региона.

Теги: Забайкальский край, ДТП, пострадавшие
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