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Общество ,  
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Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Часть пострадавших в результате падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае планируют выписать из краевой клинической больницы на следующей неделе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как уточнили в ведомстве, точное количество планирующихся к выписке станет известно после заключительного решения лечащих врачей.

«На сегодняшний день 17 пациентов, поступивших к нам с дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких», — приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Евгения Порушничака.

Остальные пациенты получают медицинскую помощь и лечение в отделениях травматологии и хирургии. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В минздраве добавили, что к выписке готовят еще двоих пострадавших, проходящих лечение в Шилкинской центральной районной больнице. «Их состояние медики оценивают, как удовлетворительное», — добавили в пресс-службе.

1 декабря 2019 года в Забайкальском крае пассажирский автобус съехал с моста через реку Куэнга. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, 21 пассажир пострадал. По данным ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо.

Теги: новости РБК, Забайкалье, ДТП, ДТП пассажирский автобус
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