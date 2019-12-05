Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Часть пострадавших в результате падения рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае планируют выписать из краевой клинической больницы на следующей неделе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как уточнили в ведомстве, точное количество планирующихся к выписке станет известно после заключительного решения лечащих врачей.

«На сегодняшний день 17 пациентов, поступивших к нам с дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии, одна женщина в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких», — приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Евгения Порушничака.

Остальные пациенты получают медицинскую помощь и лечение в отделениях травматологии и хирургии. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В минздраве добавили, что к выписке готовят еще двоих пострадавших, проходящих лечение в Шилкинской центральной районной больнице. «Их состояние медики оценивают, как удовлетворительное», — добавили в пресс-службе.