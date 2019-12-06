Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил прокурор во время заседания суда, сообщает корреспондент ТАСС.

По словам представителя надзорного ведомства, обвинение попросило назначить Мартинцову наказание в виде трех лет лишения свободы, Лесных — четырех лет, Мыльникову — трех лет. Он отметил, что все должны отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, Емельянов «силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю». Следователи считают, что Максим Мартинцов вместе с Егором Лесных и Александром Мыльниковым повалили одного из росгвардейцев на землю. Обвиняемые своей вины не признали.

14 октября были задержаны четыре новых фигуранта дела: Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. На следующий день задержали пятого фигуранта дела — Александра Мыльникова. У всех фигурантов по месту жительства были проведены обыски. В ходе проверки общественная наблюдательная комиссия нашла грубые нарушения условий их содержаний в СИЗО.