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«Дело 27 июля» ,  
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Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил прокурор во время заседания суда, сообщает корреспондент ТАСС.

По словам представителя надзорного ведомства, обвинение попросило назначить Мартинцову наказание в виде трех лет лишения свободы, Лесных — четырех лет, Мыльникову — трех лет. Он отметил, что все должны отбывать наказание в колонии общего режима.

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«Дело 27 июля» стало меньше, но жестче

По версии следствия, Емельянов «силой удерживал сотрудника правопорядка, пытаясь повалить на землю». Следователи считают, что Максим Мартинцов вместе с Егором Лесных и Александром Мыльниковым повалили одного из росгвардейцев на землю. Обвиняемые своей вины не признали.

14 октября были задержаны четыре новых фигуранта дела: Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. На следующий день задержали пятого фигуранта дела — Александра Мыльникова. У всех фигурантов по месту жительства были проведены обыски. В ходе проверки общественная наблюдательная комиссия нашла грубые нарушения условий их содержаний в СИЗО.

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В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта

«Дело 27 июля» — собирательное название для серии уголовных дел, открытых в Москве после летних акций протеста. После несанкционированного митинга 27 июля СК завел уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), по которому проходили 15 человек. Часть фигурантов также обвинили в применении насилия к представителям власти на митингах. Нескольких из них приговорили к лишению свободы за насилие против правоохранителей.

Теги: Москва, массовые беспорядки, прокуратура
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