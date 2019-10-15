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«Дело 27 июля» ,  
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Силовики задержали нового фигуранта «московского дела»

В Москве задержали еще одного человека в рамках расследования дела о летних протестах — Александра Мыльникова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на его супругу Марию.

По ее словам, в их квартире провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов с понятыми изъяли телефон, все носители информации, ноутбук и одежду. в которой Мыльников был на одном из митингов этим летом. По данным «ОВД-Инфо», Мыльников мог быть задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. (ст. 318 УК).

Адвокат Александра Мыльникова Татьяна Тятова подтвердила РБК информацию об обысках. «Действительно обыски проводились, его задержали, увезли пока неизвестно куда. В настоящее время я разыскиваю его по всем инстанциям. Со слов супруги, ей не сообщили, куда его увезли. Супруге сказали, что он ей позвонит и скажет, где находится, но до настоящего времени ни я, ни она, ни родственники не знают, где он. Собираюсь подать заявление на имя руководителя СК по Москве, чтобы никаких мероприятий без его адвоката не проводилось», — сообщила Тятова.

Общество
К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

Тятова уточнила, что пока неизвестно. какое именно силовое ведомство проводило обыск и задержание. «Супруга не может сказать [кто проводит обыски]. С ее слов, она находилась в другой комнате с детьми, она не видела, кто был, не слышала, представились ли сотрудники или нет и не знает, кто вообще это был», — подчеркнула она.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

«Московское дело» — собирательное название для серии уголовных дел, возбужденных по итогам летних акций протеста в Москве. После митинга 27 июля СК завел уголовное дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК), по которому проходили 15 человек. Обвинения с большинства позднее были сняты, однако ряд фигурантов получили реальные сроки наказания. Так же некоторые фигуранты «московского дела» были обвинены в применении насилия к представителям власти.

Общество
В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта

Накануне стало известно о задержании еще четырех человек по делу о применении насилия к представителю власти на акции 27 июля. Двоих из них обвиняют в том. что они повалили росгвардейца на землю, одного — в том, что он «толкнул с разбега в спину» силовика, и еще одного — в том, что тот силой удерживал росгвардейца.

Теги: задержание, новости РБК, протесты
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