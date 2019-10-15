ОНК сообщил о нарушениях условий содержания фигурантов дела о беспорядках

Общественная наблюдательная комиссия нашла грубые нарушения условий содержания новых фигурантов дела о протестных акциях в Москве. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, четверо человек, которые были задержаны, содержатся в изоляторе временного содержания по Северо-Восточному округу Москвы. «При проверке членами ОНК установлены факты совместного содержания в камерах несудимых и многократно судимых лиц. Например, Егор Лесных содержится в камере с двумя сокамерниками, один из которых не только ранее судим, но является ВИЧ-инфицированным, а также состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а второй ранее был судим 11 раз», — сообщил Мельников.

Он также отметил, что по словам задержанного студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая, с ним в камере изначально тоже содержался ВИЧ-инфицированный, но позже его отселили.

По словам Мельникова, сокамерник еще одного фигуранта дела Владимира Емельянова ранее был судим 8 раз, а в настоящее время задержан по подозрению в грабеже. Второй же сосед был дважды судим за кражи. По словам Мельникова, подобное содержание нарушает требование закона, который регламентирует раздельное содержание ранее судимых граждан с несудимыми. При этом Мельников отметил, что треть камер ИВС пустует.

«Лесных пожаловался на аллергию на табачный дым, а также на отсутствие прогулок. На плохое самочувствие пожаловался и Баршай, при этом, отмечу, что необходимая медпомощь ему была оказана», — сказал Мельников.