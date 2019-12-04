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Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже

После пожара в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса умерла одна из пострадавших. Об этом сообщает местная газета «Думская» со ссылкой на мэрию города.

По данным мэрии, женщина 1976 года рождения умерла в ГКБ № 1, куда ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Издание уточнило, что погибшая была преподавателем колледжа. В здании еще могут находиться люди, отметили в мэрии.

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Пожар в одесском колледже начался 4 декабря. Его площадь ориентировочно составляет 2 тыс. кв. м. Есть угроза обрушения конструкций и дальнейшего распространения огня. По данным спасателей, пожар возник на третьем этаже шестиэтажного здания колледжа.

В больницах города сейчас находится 21 человек, сообщила «Думской» представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева, девять из них — несовершеннолетние. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Теги: Одесса, колледж, пожар, пострадавшие, смерть
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