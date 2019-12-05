Путин пригласил в Москву на парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска

Путин пригласил в Москву на парад Победы 96-летнего ветерана из Ейска

Президент России Владимир Путин пригласил на парад Победы на Красной площади 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска, который обращался с такой просьбой в ходе прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю», — сказал Путин. Глава государства пообещал предоставить ветерану хорошее удобное место, с которого будет все видно.

Про обращение ветерана Путину в Сочи рассказали волонтеры, когда главе государства показывали новый формат обработки обращений, поступивших на прямую линию в 2019 году.

17-я прямая линия с Путиным прошла 20 июня. Президент отвечал на вопросы более четырех часов.