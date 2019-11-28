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Путин пригласил военных из ОДКБ поучаствовать в параде на Красной площади
Глава российского государства призвал лидеров стран — участников соглашения вместе отпраздновать в Москве юбилей победы в Великой Отечественной войне
Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пригласил участников соглашения приехать в Москву 9 мая следующего года, чтобы вместе отпраздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РБК из государственной резиденции президента Киргизии «Ала-Арча». В ОДКБ помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«Ждем лидеров государств — членов организаций на торжества в Москве. И признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади», — сказал российский президент.

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Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж

Путин также выступил за то, чтобы члены ОДКБ «и далее выступали с единой позицией в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народа Советского Союза в рамках борьбы с фашизмом».

Ранее о готовности отправить на парад в Москву заявил министр обороны Сербии Александр Вулин. По его словам, с министром обороны России Сергеем Шойгу достигнута договоренность о том, что 9 мая 2020 года по Красной площади пройдет почетная рота сербской президентской гвардии.

Иностранные войска участвовали в праздновании 70-летнего юбилея Победы в 2015 году. Тогда помимо представителей стран ОДКБ по Красной площади прошли военнослужащие Сербии, Китая, Индии, Азербайджана и Монголии.

Авторы: Инна Сидоркова, Артем Филипенок
Теги: Парад Победы
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