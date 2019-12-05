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Медведев посоветовал Минску не бояться уменьшения суверенитета

Белоруссии не надо бояться за свой суверенитет из-за интеграции с Россией. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения с журналистами российских телеканалов.

«Нам все время говорят: вот, ребята, мы суверенитетом не собираемся поступаться. Так и не надо ничем поступаться», — сказал Медведев и добавил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета в юридическом смысле.

«Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз. Отдали часть своих полномочий на наднациональный уровень. Это же произошло и в Евросоюзе», — заявил он.

По мнению Медведева, не нужно бояться за суверенитет, а нужно принять «мужественное решение, которое позволит заложить прочный фундамент под экономическое и социальное развитие наших стран на долгие годы вперед».

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах развития Союзного государства, глава правительства рассказал, что Россия и Белоруссия часто спорят, особенно из-за сложных тем — энергоносителей, цен, тарифов. «Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий... Товарооборот между Россией и Белоруссией — $35 млрд, с США — $25 млрд», — сказал он.

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Медведев посоветовал снизить градус в обсуждении интеграции с Белоруссией

В октябре 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству проработать документальную часть процесса интеграции и составить «дорожные карты»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ноябре заявлял, что перед подписанием «дорожных карт» странам нужно решить несколько вопросов, касающихся поставок нефти и газа, открытости рынка России для белорусских товаров. В середине ноября состоялись переговоры Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом по экономической интеграции. Сторонам не удалось согласовать треть «дорожных карт».

Программа экономической интеграции двух стран изначально была заложена еще в Договоре о Союзном государстве России и Белоруссии от 8 декабря 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось в марте этого года. Итоговый план интеграции двух стран планируется подписать 8 декабря в Москве.
 

Теги: Дмитрий Медведев, Белоруссия, интеграция
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