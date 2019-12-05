Медведев посоветовал Минску не бояться уменьшения суверенитета

Белоруссии не надо бояться за свой суверенитет из-за интеграции с Россией. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения с журналистами российских телеканалов.

«Нам все время говорят: вот, ребята, мы суверенитетом не собираемся поступаться. Так и не надо ничем поступаться», — сказал Медведев и добавил, что любая интеграция — это частичное уменьшение суверенитета в юридическом смысле.

«Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз. Отдали часть своих полномочий на наднациональный уровень. Это же произошло и в Евросоюзе», — заявил он.

По мнению Медведева, не нужно бояться за суверенитет, а нужно принять «мужественное решение, которое позволит заложить прочный фундамент под экономическое и социальное развитие наших стран на долгие годы вперед».

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах развития Союзного государства, глава правительства рассказал, что Россия и Белоруссия часто спорят, особенно из-за сложных тем — энергоносителей, цен, тарифов. «Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий... Товарооборот между Россией и Белоруссией — $35 млрд, с США — $25 млрд», — сказал он.