Медведев посоветовал снизить градус в обсуждении интеграции с Белоруссией

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев попросил понизить «градус риторики» вокруг интеграции России и Белоруссии. Об этом он сообщил по итогам переговоров с белорусским премьером Сергеем Румасом, передает корреспондент РБК.

«Здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а именно прагматичный подход», — сказал он.

Медведев отметил, что такие сложные процессы, как интеграция, всегда сопровождаются «выплеском каких-то эмоций». Он заявил, что вопросы, касающиеся будущего россиян и белорусов, нужно обсуждать в «спокойном прагматичном ключе». По его словам, прежде всего это относится к экономическим и социальным вопросам.

По итогам переговоров с Румасом, Медведев заявил, что Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции. На переговорах стороны не смогли согласовать около десяти дорожных карт, сообщил РБК источник в российской делегации.