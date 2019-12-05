Суд отказался восстанавливать на службе избивавшего Голунова полицейского

Мосгорсуд не стал восстанавливать на службе оперативника Максима Уметбаева, проходящего по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных требований», — говорится в сообщении.

Уметбаев был уволен из полиции в рамках расследования дела о незаконном задержании журналиста. По словам Голунова, когда его доставили в наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, Уметбаев нанес ему кулаком два удара в висок. Когда Голунов упал, оперативник наступил на него ногой.

В сентябре Уметбаев вместе с еще двумя сотрудниками органов внутренних дел обратился в суд с требованием восстановить их на службе. В деле полицейского было указано: «иные споры по делам о восстановлении на государственной службе».