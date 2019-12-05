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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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В колледж в Приамурье вызвали полицию из-за игрушечного пистолета ученика

Студент третьего отделения Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области со ссылкой на министра образования и науки Амурской области Светлану Яковлеву.

«Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания», — сказала Яковлева.

По ее словам, после того, как в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла стрельба 14 ноября, в нескольких школах ученики так же, как и в этот раз приносили игрушечное оружие.

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Глава ведомства назвала это «низким уровнем сознательности» учащихся и призвала учителей и родителей доносить до детей, «о чем можно шутить, о чем нельзя».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области посоветовали РБК обратиться за комментарием позднее. РБК также направил запрос в Амурский колледж сервиса и торговли.

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Студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл огонь из ружья 14 ноября, в результате чего погиб один студент, еще трое получили ранения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и дело по ст. 293 УК России (халатность) против должностных лиц колледжа.

Теги: Приамурье, студент, колледж, пистолет, новости РБК
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