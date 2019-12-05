В колледж в Приамурье вызвали полицию из-за игрушечного пистолета ученика

Студент третьего отделения Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области со ссылкой на министра образования и науки Амурской области Светлану Яковлеву.

«Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания», — сказала Яковлева.

По ее словам, после того, как в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске произошла стрельба 14 ноября, в нескольких школах ученики так же, как и в этот раз приносили игрушечное оружие.

Глава ведомства назвала это «низким уровнем сознательности» учащихся и призвала учителей и родителей доносить до детей, «о чем можно шутить, о чем нельзя».