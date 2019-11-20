Амурская прокуратура проверит учебные заведения после стрельбы в колледже

Заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев поручил прокуратуре Амурской области провести комплексное обследование образовательных учреждений на защищенность, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Заместитель генпрокурора указал, что трагический инцидент в строительном колледже выявил ряд серьезных проблем в сфере охраны жизни и здоровья учеников, в подготовке педагогов и сотрудников ЧОПов.

Ткачев потребовал усилить работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних и оградить их от разрушающей психику информации. Также прокуратура в ходе проверки определит объем финансирования учебных заведений, который необходим для их нормально инженерно-технического оснащения.