Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 18 ноя, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 18 ноя, 12:19
Армия Израиля заявила о перехвате четырех выпущенных из Сирии ракет Политика, 08:56 Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского Политика, 08:47 В колледже Благовещенска возобновили занятия после стрельбы Общество, 08:38 От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе РБК и ВТБ, 08:38 Польские СМИ описали два сценария противостояния России и США Политика, 08:31 Олимпийский чемпион Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы Спорт, 08:15 В Челябинске произошел пожар на территории компрессорного завода Общество, 08:11 Йеменские хуситы захватили в Красном море суда с гражданами Южной Кореи Политика, 08:06 Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года Финансы, 08:00 МВД сообщило о ликвидации крупнейшей в России нарколаборатории Общество, 07:58 Алишер Усманов — о статусе пенсионера и нелюбви к рутинному накоплению Pro, 07:48 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:46 Врач Трампа назвал плановым медицинское обследование президента Политика, 07:32 Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года Экономика, 07:00
Стрельба в колледже Благовещенска ,  
0 
В колледже Благовещенска возобновили занятия после стрельбы

Амурский колледж строительства и ЖКХ в Благовещенске возобновил работу после того, как 14 ноября один из учащихся устроил стрельбу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя учебного заведения.

«Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся», — отметил собеседник агентства.

Местному изданию «Порт Амур» уточнили в региональном министерстве образования, что занятия проводят во втором корпусе колледжа. Кроме того, в учебном заведении продолжают работать психологи.

Фотогалерея 
Стрельба в колледже в Благовещенске. Фоторепортаж

В Благовещенске 19-летний учащийся колледжа устроил стрельбу утром 14 ноября, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Стрелок покончил с собой. Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе уголовные дела в отношении руководства учебного заведения и предприятия «Сириус-А», которое охраняло колледж.

В рамках дела против сотрудников охранного предприятия спустя два дня после инцидента суд арестовал гендиректора ЧОП Сергея Андрющенко. Позднее, 19 ноября, под стражу был заключен сотрудник «Сириус-А» Олег Ермолов, который дежурил в колледже в этот день.

Теги: Благовещенск, колледж, работа, стрельба
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска
Общество
Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат ₽2,5 млн
Общество
Врач сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter