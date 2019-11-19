В колледже Благовещенска возобновили занятия после стрельбы

Амурский колледж строительства и ЖКХ в Благовещенске возобновил работу после того, как 14 ноября один из учащихся устроил стрельбу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя учебного заведения.

«Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся», — отметил собеседник агентства.

Местному изданию «Порт Амур» уточнили в региональном министерстве образования, что занятия проводят во втором корпусе колледжа. Кроме того, в учебном заведении продолжают работать психологи.

В Благовещенске 19-летний учащийся колледжа устроил стрельбу утром 14 ноября, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Стрелок покончил с собой. Следователи возбудили несколько уголовных дел, в том числе уголовные дела в отношении руководства учебного заведения и предприятия «Сириус-А», которое охраняло колледж.